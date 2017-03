War Thunder gratis spielen: Jetzt einsteigen und exklusive Belohnungen sichern

Epische Schlachten vor einem historischen Hintergrund: Das kostenlos spielbare War Thunder lässt die Herzen von Militär-Fans hochschlagen! Gaijins MMO wartet mit einem beeindruckenden Fuhrpark auf: 800 detailgetreu nach Originalplänen erstellte Flugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe und andere Kampffahrzeuge warten auf ihren Einsatz. War Thunder richtet sich sowohl an PvP-Fans, die sich mit Gleichgesinnten duellieren wollen, als auch an Freunde von Einzelspielerkampagnen. Die historischen Einsätze können wahlweise auch kooperativ mit bis zu vier Spielern bestritten werden.

War Thunder entwickelt sich dabei stets weiter, zuletzt brachte Entwickler Gaijin mit einem größeren Content-Update den Koop-Modus Assault ins Spiel. In mehreren Missionen tretet ihr wahlweise mit Bots oder im Squad aus menschlichen Spielern gegen immer stärker werdende Gegnerwellen an. Assault befindet sich derzeit in der Testphase, deshalb sind für die Koop-Einsätze derzeit ausschließlich Flugzeuge zugelassen. Doch im Anschluss sollen auch Bodenfahrzeuge folgen. Mehr zum neuen Assault-Modus ins Detail geht Entwickler Gaijin auf der offiziellen Webseite.

Jetzt in War Thunder einsteigen & exklusive Inhalte sichern!

Steigt jetzt in War Thunder ein und erhaltet exklusive Boni! Wenn ihr über den unten angeführten Link einen kostenlosen Account kreiert, könnt ihr zwischen zwei Belohnungen wählen. Zur Wahl steht der italienische Abfangjäger Marcolin C.R 42 CN und der deutsche Kampfpanzer P.Z. II DAK. Egal für welches der beiden Fahrzeuge ihr euch am Ende auch entscheiden mögt: Drei Tage Premium-Mitgliedschaft legen wir zusätzlich noch obendrauf. Als Elite-Mitglied in War Thunder sammelt ihr auf dem Schlachtfeld etwa deutlich mehr FP. Die oben genannten Belohnungen sind nicht limitiert, ladet also eure Freunde zu War Thunder ein und spielt anschließend zusammen!