Bald Roboter in Disneyland? Firma reicht Patent ein

Wie Ultron aus dem zweiten Teil der "Marvel's the Avengers"- Filme dürften sie wohl kaum aussehen, sonst würde kaum ein Kind mit ihnen spielen wollen. Nichtsdestotrotz hat Disney laut eines Berichts der CNN ein Patent für eine bestimmte Art humanoider Roboter eingereicht. "Für die Interaktion mit Menschen" seien sie gedacht. Und, um für Kinder geeignet zu sein, hätten die Ingenieure darauf geachtet, sie "weich und haltbar" zu bauen.

Einen ersten, funktionierenden Prototypen habe Disney bereits mit einem 3D-Drucker angefertigt, allerdings in Spielzeuggröße. Er sei in Aussehen und der Art seiner Bewegungen einem bekannten Disney-Charakter nachempfunden. Wann allerdings in Serienproduktion gegangen wird, steht noch nicht offiziell fest.

Jetzt wird natürlich spekuliert, wofür die Androiden später gebraucht werden sollen. Disney selbst wollte sich gegenüber CNN nicht dazu äußern. Viele der Angaben lassen auf einen Einsatz in Disneyland schließen. Bis jetzt begrüßen dort kostümierte Schauspieler als Donald Duck, Winnie Puh oder Disney-Prinzessinnen die kleinen und großen Gäste. Das könnte sich in der Zukunft ändern, falls es Roboter gäbe, die selbstständig mit Menschen interagieren können.