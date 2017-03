Neun Jahre nachdem World Wrestling Entertainment zuletzt im Citrus Bowl von Orlando zu Gast war und Shawn Michaels den legendären Ric Flair mit einem Superkick in Rente schickte, kehrt die gößte Veranstaltung des Sports Entertainment wieder in die Touristen-Metropole Floridas zurück. Diesmal sind auch wir vor Ort und berichten für euch über alles rund um Wrestlemania 33. Wir besuchen nämlich nicht nur den Super Bowl des Showsports, sondern sind ebenfalls bei der Hall-of-Fame-Zeremonie, NXT Takeover: Orlando sowie RAW einen Tag nach Wrestlemania anwesend. Zudem führen wir Interviews mit verschiedenen WWE Superstars, nehmen an einer Führung durch das Performance Center teil, wo die NXT-Rookies ausgebildet werden, und besuchen natürlich auch das Axxess-Fan-Fest.

PCG vor Ort bei Wrestlemania 33:Wir berichten vom Showsport-Spektakel (17) Quelle: World Wrestling Entertainment (wwe.com) Wir werden euch täglich mit den neuesten Informationen und unseren Eindruck von vor Ort versorgen. Hierfür wird es Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag tagebuch-Artikel mit unseren Eindrücken inklusive vielen Schnappschüssen. Zusätzlich werden wir versuchen, so viel zu filmen, wie es uns möglich ist. Selbstverständlich werden wir auf die Veranstaltungen selbst keine Kamera mitnehmen dürfen. Dennoch werden wir euch Impressionen von einer Stadt im Wrestling-Fieber und natürlich Interviews mit den Superstars bieten. Wir dürfen zwar noch nicht verraten, wem wir das Mikro unter die Nase halten dürfen, dennoch könnt ihr uns in den Kommentaren gerne schreiben, was ihr allgemein schon mal einen WWE Superstar fragen wolltet. Solange uns eure Fragen keine Tracht Prügel bescheren, werden wir sie an die Athleten weiterleiten. Da viele Wrestler auch passionierte Zocker sind, darf es sich natürlich auch gerne um das Thema Videospiele drehen.

Ende nächster Woche wird der Ausflug nach Orlando übrigens ausführlich im play4-Wrestling-Podcast besprochen, den ihr auf unserer Partner-Webseite videogameszone.de findet. Seit der Survivor Series 2015 besprechen dort die Kollegen Simon Fistrich, Maria Beyer-Fistrich, Marc Brehme, Christian Dörre und Ex-Kollege Benjamin Kegel angereichert mit viel Humor die vier großen PPVs der WWE (Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, Wrestlemania), nehmen Bezug auf das allgemeine Wrestling-Geschehen und beantworten natürlich Fragen der Hörer.

Sollte euch der Wrestlemania-Hype noch nicht gepackt haben, oder falls ihr vielleicht sogar gar nicht wisst, was euch bei den verschiedenen Veranstaltungen erwartet, haben wir auf den folgenden Seiten kurze Previews zu Hall of Fame, NXT Takeover: Orlando und natürlich Wrestlemania 33 verfasst.

