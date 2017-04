Unsere Reise nach Orlando zu Wrestlemania 33 und den Veranstaltungen rund um das riesige Showsport-Spektakel liegt nun schon über eine Woche zurück. Zeit also, sich der Zukunft zuzuwenden, und die Zukunft der WWE wird im sogenannten Performance Center in Orlando ausgebildet. In dieser Trainingsanlage arbeiten 96 Männer und Frauen auf das Ziel hin, ein WWE Superstar zu werden.

Bei unserer Reise ließen wir es uns also nicht nehmen, dort einmal vorbeizuschauen. Im Performance Center durften wir frei zwischen den sieben Trainingsringen entlanglaufen und die unterschiedlichen gleichzeitig ablaufenden Trainingseinheiten filmen. Zudem begrüßte uns anschließend noch WWE COO und Wrestling-Legende Triple H und erzählte uns von seiner Zukunftsvision für NXT. All das und noch iel mehr Hintergründe zum Performance Center seht ihr in diesem Video.