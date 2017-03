Virtual Reality: Valve kündigt VR-Headset von LG Electronics an

WIDESCREEN 04/2017 mit dem Titelthema "Ghost in the Shell: Der neue Matrix?" Außerdem: Fehlbesetzungen in Filmen, Interview mit Patrick Steward u.v.m.

Auf Streifzug durch die neuesten Kinowelten durchleuchten wir im Titelthema die kultverdächtige Future-Action-Manga-Verfilmung "Ghost in the Shell" mit Scarlett Johansson als kampferprobten Cyborg. Vielleicht der neue Überraschungshit schlägt hin, auch für Nicht-Manga-Kenner? Während sich Manga-Fans über Scarletts Rolle als Nicht-Asiatin beschweren, haben wir nach unserer Meinung nach absolut und völlig fehlbesetze Casts ausschau gehalten - und sind fündig geworden. Wie gewohnt ebenfalls mit dabei: nagelneue Kritiken und Interviews zu Kino- und Heimkino-Blockbustern, wie "Logan", "Silence", "Die Schöne und das Biest", "Doctor Strange" oder "Arrival". Wer sich für tollen Klang interessiert, darf sich an Tests mit Dolby Atmos Soundbars erfreuen - wer keinen Klang, aber gute Filme will, mit dem ersten Teil des Specials: Die besten Filme aller Zeiten - Die Stummfilmzeit.

01.03.2017 um 07:00 Uhr Alles neu, macht der... März! Ab Mittwoch, dem 01.03. 2017 ist WIDESCREEN 04/17 als Print-Magazin und digital erhältlich. Topthemen: "Ghost in the Shell" - Hat die Manga-Verfilmung mit Scarlett Johansson das Zeug zum neuem Kult-Hit à la Matrix? Außerdem: Interviews mit Professor X aka Patrick Steward ("Logan - The Wolverine") oder Brie Larson ("Kong - Skull Island"), den Regisseuren von "Die Schöne und das Biest" (Bill Condon) und "Kubo - Der tapfere Samurai" (Travis Knight), sowie "Doctor Strange"-Macher Scott Derrickson mit den jeweiligen Filme-Reviews.

