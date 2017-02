Valve, ursprünglich reiner Spieleentwickler und inzwischen Betreiber der Vertriebsplattform Steam, hat Pläne für eine neue VR-Brille bekannt gegeben. Der Unterhaltungselektronikhersteller LG Electronics, der unter anderem auch Smartphones, TV-Geräte und Monitore produziert, wird die VR-Brille entwickeln. Dies berichtete das Multimediaportal polygon.com, und auch der für Valve arbeitende und als VR-Kenner geltende Autor Chet Faliszek twitterte zur neuen VR-Brille. Ein Prototyp ist bereits vorführbereit und auf der aktuell stattfindenden GDC (Game Developers Conference) in San Francisco zu bewundern, die am Freitag, den 3. März, endet. Allerdings wird die VR-Brille nicht öffentlich präsentiert, sondern kann nur auf Anfrage von einzelnen Interessenten unter die Lupe genommen werden.

In Zusammenarbeit mit Steam entstand auch HTCs Vive-VR-Brille Quelle: PC Games Hardware Die neue VR-Brille wäre schon die zweite VR-Brille, die Valve für sein VR-Angebot Steam VR direkt unterstützt. Auch die VR-Brille Vive des vor allem für Smartphones bekannten Herstellers HTC war unter direkter Zusammenarbeit mit Steam VR auf den Markt gekommen. Ob Valve mit HTC Vive nicht zufrieden ist oder ob lediglich das Portfolio erweitert oder modernisiert werden soll, ist nicht bekannt. Auch genauere Details zur VR-Brille von LG Electronics sind noch nicht verkündet worden. Was bereits durchsickerte, uns aber auch nicht besonders verwundert: die VR-Brille von LG Electronics soll kabelgebunden und für die Nutzung an PCs geeignet sein.