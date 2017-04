VRgluv: Handschuh soll Berührungen in VR-Spielen fühlbar machen

So immersiv Virtual-Reality-Spiele auch Dank Headsets wie Oculus Rift und HTCs Vive sind, man fühlt sich nicht zu 100 Prozent in dieser anderen, virtuellen Welt.

Das liegt mit an der Steuerung, die entweder über reguläre Controller oder über spezielle Eingabegeräte erfolgt, die jedoch nicht wirklich "natürlich" sind. Das könnte sich aber sehr bald ändern. Denn das Unternehmen VRgluv arbeitet momentan an einem Virtual-Reality-Handschuh, der mittels Sensoren nicht nur die Bewegungen der Hand und der Finger in das Spiel überträgt, sondern Berührungen wirklich spürbar macht. Wer also in einem VR-Spiel eine Kugel mit dem VRgluv aufhebt, der spürt diese Kugel wirklich in seiner Hand. Das sollte völlig neue Eingabemöglichkeiten und noch immersivere Spielerlebnisse ermöglichen. Wie präzise das Ganze ist und wie schwer die Handschuhe sind, lässt sich momentan noch nicht sagen.

Der VRgluv kann sogar den Unterschied zwischen harten und weichen Gegenständen "darstellen". Daher wird es möglich sein, bestimmte Objekte zu zerdrücken. Die Entwickler erklären, dass ihr Gerät zu allen herkömmlichen VR-Headsets kompatibel sein wird, darunter HTCs Vive und Oculus Rift. Bereits Ende April soll der VRgluv in den Handel kommen. Vorbestellungen sind über die offizielle Website möglich.

Quelle: VRgluv