In den vergangenen Jahren gab es zwar einigen Fortschritt im Bereich der Virtual Reality, doch mit ersten, quasi-massentauglichen Produkten wie der HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR steckt die Technik eher noch in den Kinderschuhen. Damit sind auch potenzielle Probleme oder Herausforderungen für die Gesellschaft möglicherweise noch nicht in Gänze abzusehen. John Hanke, CEO des Pokémon-Go-Entwicklers Niantic Labs, ist etwa nicht frei von Sorge, was die immersive Technologie angeht.

"Ich befürchte, dass VR zu gut sein kann, dass es eine Erfahrung sein kann, in der die Leute eine Menge Zeit verbringen wollen", so Hanke kürzlich im Rahmen des London Games Festival. "Wir sind Menschen, und die Forschung zeigt, dass wir tatsächlich wesentlich glücklicher sind, wenn wir Bewegung bekommen und nach draußen gehen, insbesondere in der Natur. Ich denke, wenn wir all unsere Zeit in einem 'Ready Player One'-artigen VR-Universum verbringen, ist das ein Problem für uns als Gesellschaft."

Natürlich ließ es sich Hanke dabei nicht nehmen, einen direkt Vergleich zur Augmented Reality zu ziehen, einer Technologie, welche die alltägliche Welt lediglich erweitert, und nicht ersetzt. Ein prominentes Beispiel der vergangenen Monate ist offensichtlich Pokémon Go, das Millionen von Spielern dazu bewegte, die heimischen vier Wände zu verlassen - wenn auch mitunter nur für wenige Wochen.

"Mit AR gibt es potenziell viele Dinge, die eine positive Wirkung auf die Menschen haben. Es gibt Forschungen über den Gesundheitsaspekt insbesondere von Pokémon Go, aber das lässt sich auf alle AR-Spiele übertragen", so Hanke. "Diese Spiele können Leute ermuntern, aktiver zu sein, als sie das normalerweise sein würden. Als Vater war es teilweise meine Motivation hinter diesem Spiel, meine Kinder aus dem Haus zu bekommen. Ich denke, damit kann viel Gutes getan werden."

Quelle: Gamesindustry via VG24/7