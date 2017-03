Virtual Reality: Warren Spector findet keine lobenden Worte für die Technologie

Warren Spector ist eine Spieledesigner-Legende. Er arbeitete an der Ultima-Serie mit, entwickelte das erste Deus Ex aus dem Jahr 2000 und verantwortet derzeit die Entwicklung des kommenden Action-Rollenspiels System Shock 3.

Während der Game Developers Conference plauderte er nun ein wenig aus dem Nähkästchen und hierbei stand Deus Ex im Vordergrund. Für ihn muss ein Spiel anspruchsvoll sein, den Spieler zum Nachdenken und Grübeln bringen. Viele moderne Spiele würden das nicht mehr tun. Und dies sei auch ein Grund dafür gewesen, weswegen er es immer abgelehnt hat, einen einfachen Shooter zu entwickeln. Gerade die Wahl zwischen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und Optionen wäre es, was für ihn ein Spiel interessant macht und es war für ihn spannend zu sehen, wie die Fans auf diese Möglichkeiten in Deus Ex reagierten.

Darauf angesprochen, wann er denn den Quellcode des Spiels veröffentlichen möchte, sodass andere Entwickler eine Virtual-Reality-Version erschaffen können, zeigte sich Spector von einer etwas anderen Seite. Er ist nicht besonders begeistert von VR und meint, dass schon früher einmal diese Technologie die Spielebranche retten sollte. Doch er habe diese Phase überlebt. Er wird den Quellcode des Spiels auch in absehbarer Zeit nicht veröffentlichen.

Dafür freut er sich derzeit auf Prey, ein Spiel, das von seinem ehemaligen Team entwickelt wird. Er war schon von Dishonored 2 begeistert, was für ihn ein würdiger, geistiger Nachfolger von Deus Ex ist. Außerdem erklärte er, dass er sich vor der Entwicklung eines neuen Spiels immer fragt, ob er wirklich etwas damit aussagen will und was das ist. Er würde auch nie ein Spiel abspecken, nur um 20 Millionen Exemplare davon zu verkaufen. Sollte das jemals von ihm verlangt werden, dann würde er aufhören, Spiele zu entwickeln.

