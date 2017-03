Wir berichteten bereits vor zwei Tagen, dass LG Electronics in Zusammenarbeit mit Steam VR (Valve) an einer neuen VR-Brille (Virtual-Reality-Brille) arbeitet. Nun konnte man auf der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco einem Prototyp der VR-Brille ausprobieren. Für das Tracking, also zur genauen Bestimmung des Standortes und der Bewegungen des Spielers, hat LG ein eigenes System entwickelt, welches aber dem schon bekannten Steam-VR-Trackingsystem sehr ähnlich ist. Letzeres kommt bei der ersten von Steam unterstützten VR-Brille zum Einsatz, der HTC Vive.

Wenig erfolgreiche VR-Brille für Smartphones: die LG 360 VR Quelle: LG Electronics Auf der Website uploadcolllective.com, die sich auf Zusammenarbeit und Informationen rund um das Thema VR spezialisiert, sind nun erste Eindrücke und Spezifikationen zu LG Electronics VR-Brille veröffentlicht worden. Der Reporter Ian Hamilton bescheinigt in seinem Erfahrungsbericht dabei einen positiven Eindruck. Technisch bietet die VR-Brille von LG Electronics demnach pro Auge je ein OLED-Display mit einer Auflösung von 1440 x 1280 Pixeln. Die Displays arbeiten mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz. Die im Vergleich zu einem gängigen Monitor (60 Hertz) höhere Frequenz ist nicht unwichtig, da bei einer geringeren Frequenz das Risiko für Schwindelgefühle steigen kann, selbst wenn der PC deutlich mehr als 60 Bilder pro Sekunde liefert. LG Electronics ist unter anderem für Smartphones und Monitore bekannt und ist somit erfahren, was Displays angeht. Ein genauer Termin für einen Release gibt es noch nicht, die VR-Brille soll sich aber vom Preis her im Rahmen der anderen bekannten für PCs konzipierten VR-Brillen bewegen.