Rick and Morty: VR-Spiel der Job-Simulator-Macher erschienen

Am 20. April ist Rick and Morty: Virtual Rick-ality für den PC erschienen. Der Steam-Preis liegt bei 27,99 Euro. Die ersten Bewertungen sind "größtenteils positiv". 77 Prozent würden das neue Spiel der Job-Simulator-Macher Owlchemy Labs weiterempfehlen. Nicht von ungefähr kommt dann wohl auch die spielerische Ähnlichkeit zum Quasi-Vorgänger - Virtual Rick-ality ist eine Sammlung von Mini-Interaktionsspielen. Über einen Kauf nachdenken solltet ihr allerdings nur, wenn ihr über ein VR-Headset verfügt. Unterstützt werden die beiden gängigsten Modelle HTC Vive und Oculus Rift. Auch Platz sollte ausreichend vorhanden sein: eine freie Fläche von 2 m auf 1,5 m wird empfohlen.

Rick and Morty: Virtual Rick-ality basiert auf der seit knapp drei Jahren erfolgreich in den Vereinigten Staaten laufenden Comicserie Rick and Morty von Adult Swim. Rick ist ein genialer Wissenschaftler, dessen Experimente aufgrund seiner Alkoholsucht meist fürchterlich in die Hose gehen. Gemeinsam mit seinem leicht verblödeten Enkel Morty erlebt er deshalb immer wieder unerwartete Abenteuer. Den Launch-Trailer zu Rick and Morty: Virtual Rick-ality könnt ihr euch direkt im Anschluss ansehen. Screenshots gibt's in der Galerie.

Quelle: Steam