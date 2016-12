Thumper: Unterstützung für HTC Vive und Oculus Rift hinzugefügt

Mit dem Launch von PlayStation VR veröffentlichte das Entwicklerteam von Drool mit Thumper einen echten Überraschungs-Hit für die frisch erschienene VR-Brille von Sony. Zeitgleich erschien das Rhythmus-Spiel auch für den PC - allerdings fehlte hier bislang der spezielle Virtual-Reality-Modus, mit dem das gesamte Spiel in VR gespielt werden kann. Wie das Entwicklerteam über Twitter angekündigt hat, bringt das neu veröffentlichte Update die nun langerwartete Unterstützung für HTC Vive und Oculus Rift.



Im Rahmen der Game Awards 2016 war Thumper in den Kategorien "Best VR Game" und "Best Soundtrack" nominiert, musste sich allerdings gegen Rez Infinite und Doom geschlagen geben. Das Rhythmus-Spiel von Droom bietet insgesamt neun verschiedene Level und kann wahlweise auf dem normalen TV-Gerät oder in VR gespielt werden. Zusätzlich zum Verkauf über Steam kann Thumper ab sofort auch direkt über den Oculus Store erworben werden.

Quelle: Thumper Blog