Im Rahmen der vergangenen Consumer Electronics Show 2017 (kurz: CES) in Las Vegas sprach Oculus-Mitgründer Jack McCauley in einem Interview mit TechRadar über die Zukunft von Virtual Reality. Seiner Meinung nach liegt das größte VR-Potential im Mobile-Markt und nicht - wie man von einem Oculus-Mitgründer hätte vermuten können - im Gaming-Bereich zusammen mit leistungsstarken Computern oder Konsolen. Auf die Frage was das Unternehmen an der VR-Brille Oculus Rift verändern sollte, antwortete McCauley: "Sie ist schwer und kostenintensiv. Sie müssen die Kosten reduzieren und auch wenn dadurch einige Funktionen gestrichen werden müssen, dann muss das eben getan werden". Der Preis für Oculus Rift liegt hierzulande derzeit bei rund 699 Euro. Für die kürzlich erschienenen Controller Oculus Touch werden weitere 199 Euro fällig.



Jack McCauley hat andere Ansichten was die Wichtigkeit verschiedener Funktionen von VR-Brillen angeht. So sagt er, dass "hohe Wiederholungsraten das Problem der Motion Sickness nicht bessern und nur unnötige Kosten für ein VR-System hinzufügen". Darüber hinaus ist er sehr beeindruckt von den hohen Verkaufszahlen von Samsungs Gear VR. Bislang wurde die mobile VR-Hardware über fünf Millionen Mal verkauft, wie Samsung auf der CES 2017 bekannt gegeben hat. Aus diesem Grund sieht der Oculus-Mitgründer die Zukunft von Virtual Reality auch im Mobile-Bereich. Weitere Meldungen zu Virtual Reality findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamesN