Am zweiten Tag der Entwicklerkonferenz F8 betrat Oculus Chief-Scientist Michael Abrash die Bühne und sprach über die Zukunft der Augemented Reality. Erste AR-Inhalte seien schon ein Teil unseres Lebens, wie etwa Filter und Sticker für unsere Smartphone-Anwendungen. Die tatsächliche AR-Erfahrung beschreibt Abrash jedoch als "Brillen, die unsere Sicht und unser Gehör nahtlos verbessern, die uns schlauer und fähiger machen [...] und als konstanter Teil des Lebens gesellschaftlich akzeptiert sind."

Ausgereifte Augemented Reality werde kein Gerät für spezielle Anlässe sein, sondern ein konstanter Begleiter, der die Aufgaben des alltäglichen Lebens vereinfache und an die Bedürfnisse des Besitzers angepasst sei. Abrash sprach auch darüber, was sich seiner Meinung nach ändern müsse, um ausgereifte AR Wirklichkeit werden zu lassen. Bildschirme, Audio-Geräte und AI seien nur einige der Systeme, welche massiv verbessert werden müssten. Sollten all diese Puzzleteile jedoch zusammenfinden, werde alltägliche AR "den größten Sprung in der Geschichte der Mensch-Computer-Interaktion seit der Erfindung von Maus und Bildschirm bedeuten."

Quelle: uploadvr.com