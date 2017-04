Neue Ziele: Gears of War Creator Cliff Bleszinski möchte VR-Spiel entwickeln

Cliff Bleszinski, der schon an Spielen wie Unreal Tournament und Gears of War mitgearbeitet hat, scheint sich nun neuen Herausforderungen stellen zu wollen. Der VR-Fan, welcher schon in dem Oculus Rift Kickstarter-Video von 2012 zu sehen war, befindet sich laut eigenen Aussagen zur Zeit auf der Suche nach Investoren für ein großes VR-Spiel. Dabei würden die Entwicklungskosten für solch ein Spiel jedoch eine große Hürde darstellen.

Laut Gamasutra habe Bleszinski seine Idee verschiedenen Investoren vorgestellt. Bisher habe er jedoch noch keinen Erfolg gehabt, da seine Idee eines guten VR-Spiels weiter gehe, als bisher dagewesene Spiele. Bleszinski äußerte sich auf der Reeboot Develop-Konferenz in Dubrovnik folgendermaßen: "Was wir zurzeit sehen sind eine Menge an Wellen-Shootern. Diese Spiele sind toll, aber VR, wenn es um die Richtung geht, die die Industrie einschlägt, ahmt zurzeit nur die Arcade-Spiele der 80er nach. Wenn du ein richtig gutes VR-Spiel machen willst, musst du von dort beginnen und dich dann weiter entwickeln."

Ob Bleszinski Investoren für sein Herzensprojekt finden wird, bleibt abzuwarten. Erstmal steht der Release des Shooters Lawbreakers für den PC an. Dieser Titel soll noch 2017 veröffentlicht werden.

