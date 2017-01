Vikings: Wolves of Midgard - Neuer Gameplay-Trailer zum USK-18-Brutalo-Action-RPG

14.01.2017 um 10:15 Uhr Kalypso Media hat einen neuen, actiongeladenen Gameplay-Trailer zum Action-RPG Vikings - Wolves of Midgard veröffentlicht, das eine USK-18-Einstufung erhalten hat. Vikings - Wolves of Midgard versetzt die Spieler in eine brutale Fantasy-Welt, in der sich der kriegerische Alltag der Wikinger mit nordischer Mythologie verbindet. Als Häuptling führen Action-RPG-Fans ihren Clan in den Kampf gegen die Kreaturen des Fimbulwinters und verhindern die Vernichtung Midgards. Der Release ist für Anfang 2017 vorgesehen.

