Kalypso Media hat den Release-Termin von Vikings: Wolves of Midgard bekannt gegeben. Das Action-Rollenspiel erscheint demnach zunächst am 24. März in digitaler Form für den PC bei Steam (44,99 Euro, 15 Prozent Release-Rabatt). Vier Tage später wird dann auch die Boxversion für PS4, Xbox One (59,99 Euro) und ebenfalls PC (39,99 Euro) in den Regalen des Einzelhandels, inklusive einiger Goodies. Für Konsolen gibt's Vikings: Wolves of Midgard dann natürlich auch als Download. Allen Fassungen liegen der Soundtrack und ein digitales Artbook bei. Offenbar lediglich PC-User erhalten außerdem auch noch einen kostenlosen DLC mit zusätzlichen Outfits.

Vikings: Wolves of Midgard ist beim in der Slowakei ansässigen Entwickler Games Farm (Shadows: Heretic Kingdoms) in der Mache. Das kleine Studio setzt nicht zuletzt auf den Faktor Gewalt. Gegner hinterlassen beispielsweise Unmengen an Blut. Die USK hat Vikings: Wolves of Midgard deshalb mit einer Freigabe ab 18 Jahren bedacht. Als Setting wurde die nordische Mythologie gewählt. Als Wikingerhäuptling führt der Spieler seinen Clan in die Schlacht gegen die zerstörerischen Kreaturen des Fimbulwinters, um die vollständige Vernichtung Midgards zu verhindern. Unterhalb könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Vikings: Wolves of Midgard ansehen, der einige Gameplay-Features vorstellt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Vikings: Wolves of Midgard.