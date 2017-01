Wir kennen es aus unzähligen Videospielen, Filmen und anderen Erzeugnissen der Popkultur. Kein Anblick ist so sehr Balsam für die geschundene Seele unseres imaginären, verletzten Helden, wie der des roten Kreuzes. Denn wo ein rotes Kreuz auf weißem Grund prangt, da ist für gewöhnlich bitter nötige Heilung nicht weit. Dabei ist die Nutzung des besagten Symbols offenbar rechtlich gar nicht so einwandfrei, wie viele bislang dachten. Wie aus einem Artikel von PC Gamer hervorgeht, mussten dies die Entwickler des Indie-Spiels Prison Architect kürzlich erfahren, als sie vom Britischen Roten Kreuz kontaktiert wurden, weil sie das Symbol in ihrem Spiel eingesetzt hatten. Das ist nämlich offenbar nicht erlaubt.

Das rote Kreuz auf weißem Grund unterliegt nämlich wohl nicht der "Public Domain". Tatsächlich liegt das Recht an der Nutzung des Symbols offenbar beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, und das ist gar nicht glücklich über die "Zweckentfremdung" des Symbols in Spielen. In einem Schreiben an den Entwickler Introversion Software soll das Komitee klargestellt haben, dass es sich hier im Grunde um eine Verletzung der Genfer Konventionen und des britischen Rechts handelt.

"Wenn das Emblem des Roten Kreuzes oder ähnliche Zeichen für andere Zwecke genutzt werden, egal, wie belanglos sie auch scheinen, mindert dies die spezielle Bedeutung des Emblems", so heißt es in einer E-Mail an den Spieleentwickler. "Das Rote-Kreuz-Emblem oder ähnliche Versionen sind nicht generelle Symbole von Notfalldiensten, Gesundheitsfürsorge, Erste Hilfe, die medizinische Profession oder ähnliche Angelegenheiten. Des Weiteren sind es keine Zeichen, die für kommerzielle Zwecke wie Werbekampagnen oder Produkte genutzt werden dürfen".

Dass diese Aussage des Komitees durchaus für die eine oder andere hochgezogene Augenbraue sorgt, ist nicht verwunderlich: Seit jeher nutzen auch Videospiele das Symbol des Roten Kreuzes als Zeichen für schnelle Erste Hilfe. Schon Egoshooter wie Doom aus dem Jahr 1993 machten sich das Symbol für herumliegende Medi-Kits zunutze, Titel wie Half-Life 2 und zahlreiche andere folgten diesem Beispiel - offenbar ohne dafür belangt zu werden. Wie Kotaku schreibt, gibt es neben den offenbar zahlreichen illegalen Nutzungen des Roten Kreuzes aber auch Fälle, in denen das Symbol nachträglich ausgetauscht oder leicht verändert wurde, so etwa im Egoshooter Halo.

