Videospiele: FFF Bayern verdreifacht Games-Förderbudget bis 2018

Die Fördermittel des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) werden drastisch angehoben. Der FFF Bayern fördert nicht nur Film und Fernsehen, sondern seit 2009 zudem Entwicklerstudios im Gaming-Bereich, um Jungentwickler bei der Produktion von Konzepten, Prototypen und Spielen finanziell zu unterstützen und so den Standort Bayern zu stärken. Waren es 2016 noch 570.000 Euro, die zu Förderzwecken zur Verfügung standen, so steigt die Summe laut Wirtschafts- und Medienministerin (20. Januar 2017) Ilse Aigner in diesem Jahr auf rund 1,2 Millionen, im Jahr 2018 sogar auf rund 1,8 Millionen Euro an. Eine Verdreifachung der Fördersumme in der kurzen Zeit von zwei Jahren also.

Förderprojekte 2017

Nutznießer 2016 waren unter anderem Titel wie "Shifts Happens" von Klonk Games, die auch zu den Abräumern beim Deutschen Computerspielpreis 2016 zählten, sowie "The Last Tinker" der Mimimi Studios, die ihres Zeichens zu den absoluten Gewinnern des Deutschen Entwicklerpreises im vergangenen Dezember gehörten. Unter den acht bisher geplanten Förderprojekten für 2017 hingegen befinden sich unter anderem "The Exiled" von Fairytale Distillery sowie der RTS-Titel "Subsiege" der Icebird Studios. Einsendeschluss für Förderprojekte dieses Jahres ist der April 2017. Details zu Richtlinien und Voraussetzungen für eine Förderung finden sich auf der offiziellen Webseite des FFF Bayern.

Mehr Interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu genannten Spielen findet ihr auf den entsprechenden Themenseiten zu Shift Happens, The Exiled und Subsiege. Was ihr von dem Umstand haltet, dass die bayerische Gameswirtschaft nun stärker finanziell unterstützt, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels mitteilen!

Quelle: gamesbusiness.de