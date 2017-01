Gamergate: FBI veröffentlicht Untersuchungsunterlagen - Entwicklerin erhebt schwere Vorwürfe

Im Fall Gamergate, der in den Jahren 2014 und 2015 international die Runde machte und durch die Sexismus-Debatte in Videospielen eine heftige Reaktion in der gesamten Industrie entfachte, hat das FBI nun seine stark überarbeiteten Untersuchungsunterlagen veröffentlicht. Weitere Hintergründe zu Gamergate findet ihr in unseren Artikeln. Beispielsweise wie sich die Bewegung gegen Kritiker gerichtet hat und Intel dazu veranlasste, eine Werbekampagne zu beenden. Auch ein Film über dieses Thema war in Planung und Hollywood-Star Scarlett Johansson für die Hauptrolle im Gespräch.

Stark gekürzte Akten und heftige Vorwürfe gegen das FBI

Namen, Informationen, die zur Identifizierung von Personen führen könnten, sowie zahlreiche andere Details wurden aus dem Bericht gestrichen. Trotzdem können viele Dokumente bekannten Fällen konkret zugeordnet werden. Wer sich die Dokumente durchlesen will, der kann das auf der offiziellen Seite des FBI machen. Die FBI-Akten umfassen 173 Seiten - die 61 gelöschten Seiten nicht mitgezählt - und scheinen sich primär um die Belästigungen von Kritikerin Anita Sarkeesian und der Spieleentwicklerin Brianna Wu zu drehen.

Sarkeesian ist eine kanadisch-amerikanische feministische Medienkritikerin und Videobloggerin, die sich intensiv und in aller Öffentlichkeit mit der Darstellung von Frauen und deren Rollen in Medien und vor allem in Videospielen beschäftigt. In den Akten wird von einer Drohung geschrieben, die Sarkeesian veranlasste, ein geplantes Gespräch an der Utah State University durchzuführen. Wie weiter geschrieben steht, wurde damit gedroht, die Kritikerin zu erschießen. Die anschließenden Untersuchungen liefen ins Leere. Das FBI war nicht in der Lage, die Personen zu identifizieren, die hinter den Drohungen steckten.

Wie berichtet wird, erhob Brianna Wu per Twitter schwere Vorwürfe gegen das FBI. So sollen die Drohungen, die vom FBI untersucht wurden, nur einen kleinen Teil der Fälle widerspiegeln, die Wu gesendet hatte. Gegenüber The Verge sagte Wu in einem Kommentar: "Diese ganzen Untersuchungsunterlagen zeigen mir nur, wie wenig sich das FBI um die Untersuchung gekümmert hat. Wie ich mich erinnere, hatten wir drei Meetings mit dem FBI, wir hatten zwei Meetings mit Homeland Security und drei mit Generalbundesanwälten in Boston. Fast nichts, das wir denen gesagt haben, steht in diesen Akten."

Quelle: FBI via The Verge