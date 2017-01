In einem TED-Talk richtete die US-amerikanische Schauspielerin Ashley Judd ganz klare Worte an die Videospielindustrie. Obwohl das Video bereits im Oktober vergangenen Jahres aufgezeichnet wurde, fand es erst vor Kurzem seinen Weg nach YouTube. Die 48-jährige Judd geht kritisierte darin die ihrer Meinung nach heuchlerische Haltung der Industrie gegenüber dem Thema GamerGate und die gefühllose Behandlung von Frauen. Dabei nannte sie aber keine konkreten Namen und sprach allgemein zur gesamten Industrie. In einem Satz brachte sie es auf den Punkt: ""Die Profitmacherei mit Hass gegen Frauen in Videospielen muss enden."

In dem 15-minütigen Video sprach die Schauspielerin laut aus, was sie denkt und offenbarte ebenfalls eigene Erfahrungen als Frau im Internet. Judd versuchte die Auswirkungen des, wie sie es nennt, "täglichen Traumas, online eine Frau zu sein" zu erläutern und gab dabei auch Lösungsvorschläge. "Ich bin es leid, euch immer nur darüber reden zu hören, wie bedauernswert der Hashtag GamersGate war, wenn ihr immer noch Milliarden von Dollar mit Spielen macht, die das Verstümmeln und Wegwerfen von Frauen zum Sport machen", so Judd.

Ihre Ausführungen stützte sie dabei auf eigene Erfahrungen mit Twitter und anderen Social Media-Plattformen. Sie erklärte, wie sie selbst zum Opfer wurde und sich mit einem "Cyber Mob" konfrontiert sah, der ihr Androhungen von Vergewaltigungen und Todesdrohungen in Massen schickte. Das komplette Statement seht ihr in dem folgenden Video, auch Polygon hat dazu mehr Informationen aufbereitet.



