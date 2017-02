Xbox Scorpio, Horizon: Zero Dawn, Cheater in Overwatch: Video-News am 16. Februar

Xbox Scorpio, Horizon: Zero Dawn, Cheater in Overwatch:

16.02.2017 um 15:30 Uhr Handfeste Infos zu Release und Preis der Xbox One Scorpio gibt es aller Voraussicht nach auf der E3 2017. Dass die neue Konsole im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation stehen wird, deutete Microsoft nun an. Sony hingegen verfolgt mit Horizon: Zero Dawn große Pläne. Nun gibt es sogar schon erste Infos zu einer Fortsetzung. Cheater sind noch immer ein großes Problem in Overwatch. Blizzard will dazu noch diese Woche härtere Maßnahmen ergreifen. Wer in Overwatch künftig Cheats einsetzt, muss dann sogar unter Umständen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 16. Februar.

Handfeste Infos zu Release und Preis der Xbox One Scorpio gibt es aller Voraussicht nach auf der E3 2017. Dass die neue Konsole im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation stehen wird, deutete Microsoft nun an. Sony hingegen verfolgt mit Horizon: Zero Dawn große Pläne. Nun gibt es sogar schon erste Infos zu einer Fortsetzung. Cheater sind noch immer ein großes Problem in Overwatch. Blizzard will dazu noch diese Woche härtere Maßnahmen ergreifen. Wer in Overwatch künftig Cheats einsetzt, muss dann sogar unter Umständen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 16. Februar.

