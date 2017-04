Xbox One Scorpio, FIFA 17, Nintendo Switch, Battlefield 1: Video-News am 7. April

16:44

07.04.2017 um 15:30 Uhr Die Xbox One Scorpio wird die bisher stärkste Konsole der Welt. Microsoft gab die Hardware-Specs des neuen Systems nun offiziell bekannt. Alle Infos zur Hardware der Scorpio haben wir für euch zusammengefasst. FIFA 17 wird demnächst kostenlos auf PC und XBox One spielbar sein - zumindest für Spieler mit aktiver EA- oder Origin-Access-Mitgliedschaft. Zudem sind noch für diesen Monat weitere neue Vault-Titel geplant. Außerdem in den Video-News: Nintendo verdient an der Switch vermutlich ziemlich wenig - Gerüchte zu den Produktionskosten der Konsole zeigen überraschende Erkenntnisse und EA und Dice geben einen Ausblick auf die Zukunft von Battlefield 1. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 7. April.

