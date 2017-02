Watch Dogs 3, PewDiePie, Zelda Season Pass: Video-News vom 15. Februar

15.02.2017 um 15:30 Uhr Games TV 24 Daily, die tägliche Video-Newsshow, heute mit folgenden Themen: Es gibt eine Hinweis auf Watch Dogs 3, Disney setzt den YouTuber PewDiePie vor die Tür, Nintendo führt für Zelda: Breath of the Wild erstmals einen Season Pass ein und die Kickstarter-Kampagne zu Apocalypse Now: The Game entwickelt sich zum Flop.

