Uncharted: The Lost Legacy, Nintendo VR, Battlefront 2: Video-News am 12. April

12.04.2017 um 15:30 Uhr Uncharted: The Lost Legacy hat einen Release-Termin! Auch der Preis des Standalone-DLCs zu Uncharted 4 steht bereits fest. Der Teaser zu Star Wars Battlefront 2 wurde geleakt! Der Clip, der eigentlich erst am Wochenende hätte enthüllt werden dürfen zeugt schon jetzt interessante Details zum kommenden Star-Wars-Shooter. Außerdem in den Video-News: Bayonetta ist sieben Jahre nach dem Release für PC erschienen, Nintendo denkt über Virtual-Reality-Anwendungen für die Switch nach und ein kurioser Controller für die Playstation 4 sorgt für Erheiterung. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 12. April 2017!

