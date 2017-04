Total War: Warhammer 2, Cyberpunk 2077, Xbox Scorpio: Video-News am 3. April

03.04.2017 um 15:30 Uhr Es gibt neue Infos zum Gameplay von Total War: Warhammer 2! Die Enthüllung des neuen Warhammer-Spiels sorgte zwar bei Tabletop-Fans für Freude, History-Veteranen reagierten allerdings ziemlich empört auf die Ankündigung. CD Projekt Red hat sich zum Entwicklungsstand von Cyberpunk 2077 geäußert. Zwar sei der Titel schon ziemlich weit fortgeschritten, mit dem Release des Rollenspiels sieht es zumindest 2017 noch schlecht aus. Außerdem in den Video-News: Die Xbox One Scorpio wird wohl schon in Kürze enthüllt und auch Forza Horizon 7 steht offenbar bereits in den Startlöchern. Zudem gibt es Infos zur Konsolen-Version von Playerunknown's Battlegrounds. Alle Infos haben wir in den Gamesworld Daily News für euch!

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Cyberpunk 2077: Entwicklung offenbar "weit fortgeschritten".

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.