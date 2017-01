Titanfall 2, The Legend of Zelda, Nioh: Video-News am 17. Januar 2017

Der zweite Gratis-DLC für Titanfall 2 steht in den Startlöchern. Unter anderem kommt damit ein neuer, E-Sport-tauglicher Mehrspieler-Modus ins Spiel. Auf Titans müsst ihr darin allerdings verzichten. Wie unterscheidet sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Wii u von der Version für Nintendo Switch? Nintendo hat sich nun dazu geäußert - wirklich rosig hört sich das Statement allerdings nicht an. Außerdem in den Video-News: Das Hardcore-Rollenspiel Nioh ist nach über 10 Jahren Entwicklungszeit endlich fertig und ein Update für Darkest Dungeon spart euch viel Zeit. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 17. Januar 2017.

