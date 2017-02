TimeSplitters Rewind, For Honor, Gwent: Video-News am 7. Februar

07.02.2017 um 15:30 Uhr Es wird ein neues TimeSplitters geben! Der Multiplayer-Shooter stammt aber nicht vom eigentlichen Rechteinhaber. Dennoch soll TimeSplitters Rewind schon bald erscheinen. Ubisoft will bei For Honor keine Reviews und Tests vor Release zulassen. Die Gründe dafür sind allerdings ziemlich nachvollziehbar. Außerdem in den Video-News: Das Witcher-TDC Gwent hat eine neue Fraktion bekommen, jeglicher Fortschritt aus der Closed-Beta wird aber schon bald gewiped. Steep-Spieler dürfen sich hingegen schon bald über einen Gratis-DLC freuen. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 7. Februar!

