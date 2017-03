Starcraft Remastered, Call of Duty: World War 2, EA-Play-Spiele: Video-News am 27. März

27.03.2017 um 15:30 Uhr Blizzard hat Starcraft Remastered offiziell angekündigt! Damit bestätigen sich zahlreiche Gerüchte der letzten Wochen, auch der Release-Termin steht bereits fest. Auf welche Änderungen ihr euch einstellen müsst, verraten wir euch in den Video-News! Spielt Call of Duty in diesem Jahr wieder im Zweiten Weltkrieg? Darauf deutet zumindest ein vermeintlich geleaktes Cover-Design hin. Ob der Titel unter dem Namen Call of Duty: World War 2 tatsächlich so erscheint, ist aber zweifelhaft. Zahlreiche Faktoren weisen auf einen Fake hin. Außerdem haben wir für euch das Spiele-Line-Up des EA-Play-Events: Unter anderem mit dabei sind FIFA 18, Star Wars Battlefront 2 und Need for Speed. Auch Nintendo strukturiert den Auftritt auf der E3 2017 um. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 27. März!

