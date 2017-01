Scalebound, PSVR Pro, Counter-Strike: GO: Video-News am 10. Januar

Die Xbox-One-Hoffnung Scalebound wurde eingestellt. Publisher Microsoftt stoppt die Entwicklung am Action-Adventure überraschend. Grund sind offenbar schwerwiegende Probleme bei der Entwicklung. Immerhin wurde der Platinum-Titel bereits 2006 angekündigt. Eine beliebte E-Sports-Plattform wurde Ziel eines Hacker-Angriffs. Erbeutet wurden personenbezogene Daten von über 1,5 Millionen Counter-Strike-Spielern. Was auf die Betroffenen nun zukommt, erfahr ihr in den Video-News. Außerdem bei Games TV 24 Daily am 10. Januar: Sony plant womöglich eine PSVR Pro und Bethesda äußert sich zu weiteren Remaster-Titeln. Alle Infos erfahrt ihr im Video!

