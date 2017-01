Resident Evil 7, Borderlands 3, Neue Valve-Spiele: Video-News am 18. Januar 2017

In einigen Ländern ist Resident Evil 7 schon im Verkauf - dementsprechend hoch ist auch die Spoilergefahr. Wir geben euch garantiert spoilerfreie Infos zu Capcoms neuem Horror-Spiel. Gearbox arbeitet auf Hochtouren an Borderlands 3. CEO Randy Pitchford redet nun über einen Nintencdo-Switch-Version des Titels. Außerdem in den News: Prison Architect gerät ins Visier des Roten Kreuzes, Gabe Newell plaudert über Half-Life 3, Portal 3 und VR und bei No Man's Sky gibt es demnächst vielleicht neue Vehikel. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News am 18. Januar!

