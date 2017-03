Red Dead Redemption 2, PS-Plus im April, For Honor DLC: Gamesworld Daily News am 30. März

30.03.2017 um 15:30 Uhr Red Dead Redemption 2 hat ein Release-Datum! Der Termin des Western-Actionspiels war kurzzeitig auf der Website eines Online-Händlers zu sehen. Gleich mehrere Faktoren sprechen dabei gegen ein Platzhalter-Datum. Sony hat die kostenlosen PS4-Spiele für den April bekannt gegeben. PS-Plus-Abonnenten dürfen sich diesmal sogar über eine Neuerscheinung freuen. Außerdem in den Video-News: Ein Leak zeigt alle DLC-Helden der ersten Season von For Honor und das stark kritisierte Amm0-2.0-System von Battlefield 1 wird seinen Weg offenbar doch nicht ins reguläre Spiel schaffen. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 30. März 2017!

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Red Dead Redemption 2: Releasedatum möglicherweise geleakt.

