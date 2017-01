Prey, Ghost Recon Wildlands, Square Enix: Video-News am 26. Januar 2017

Bethesda hat den Release-Termin von Prey bekannt gegeben. Der Action-Titel erscheint überraschenderweise viel früher, als bisher gedacht. Schon in wenigen Tagen soll die Beta zu Ghost Recon Wildlands an den Start gehen. Alle Infos zu Preload, Startzeit und wie ihr an einen Key kommen könnt, verraten wir euch im Video. Außerdem in den News: Ein Spiel zu Francis Ford Coppolas Kultfilm Apocalypse Now, neue Launch-Titel für Nintendo Switch und eine bevorstehende Ankündigung seitens Square Enix und Marvel. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 26. Januar.

