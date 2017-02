Playstation 5, Nintendo Switch, Mordors Schatten 2 - Video-News am 27. Februar

27.02.2017 um 15:30 Uhr Analyst Michael Pachter äußert sich zum Release-Zeitraum der Playstation 5. Mit einer Veröffentlichung in naher Zukunft ist demnach nicht zu rechnen. Die Joy-Cons der Nintendo Switch scheinen wohl für Probleme zu sorgen. Einigfe Spieler, die schon im Besitz der neuen Konsole sind, klagen über Verbindungsfehler. Außerdem in den Video-News: Ein Online-Händler hat zahlreiche Infos zu Mittelerde - Mordors Schatten 2 geleakt, darunter auch den Release-Termin und erste Details zur Story. Alle Neuigkeiten erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 27. Februar 2017.

