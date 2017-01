Pillars of Eternity 2, Dirt 4, Square Enix und Marvel: Video-News am 27. Januar

27.01.2017 um 15:30 Uhr Massig gute Neuigkeiten für Gamer! Sqaure Enix kooperiert mit Marvel und bringt mit The Avengers Project ein Spiel rund um Thor, Iron und Captain America heraus. Rennspiel-Freunde dürfen sich indes auf Dirt 4 freuen. Neben zahlreichen Fahrzeugen und Strecken ist ein Feature dabei besonders interessant. Außerdem in den News: Pillars of Eternity soll via Crowdfunding realisiert werden und Anime-Fans freuen sich auf eine Nachricht zu Ni No Kuni 2. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News am 27. Januar!

