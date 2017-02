Payday 3, Nintendo Switch, neue Spiele von Bethesda: Video-News am 20. Februar

20.02.2017 um 15:30 Uhr Die Arbeiten an Payday 3 haben offiziell begonnen! Bis zum Release müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Nintendo äußert sich zu einem kürzlich aufgetauchten Unboxing-Video der Nintendo Switch. Angeblich hatte der User die Konsole verfrüht erhalten, nun regnet es allerdings Kündigungen. AUßerdem in den Video-News. Bethesda veröffentlicht neue Details zu den aktuell in Arbeit befindlichen Mammut-Rollenspielen und in For Honor geht es Cheatern an den Kragen. Alle infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 20. Februar!

