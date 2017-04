19:03

Overwatch Story-Modus, Horizon Zero Dawn 2, Uncharted 4: Video-News am 10. April Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73593%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1225325%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73593[/ctecvideo]

Overwatch Story-Modus, Horizon Zero Dawn 2, Uncharted 4: Video-News am 10. April

10.04.2017 um 15:30 Uhr Bekommt Overwatch einen Story-Modus? Blizzard hat sich zur Kampagne und einem Map-Editor für den Erfolgs-Shooter geäußert. Es gibt neue Details zu Uncharted: Lost Legacy. Laut Entwickler Naughty Dog fällt der Umfang des Standalone-DLCs gigantisch aus. In einem Interview erklären die Horizon-Zero-Dawn-Entwickler was sie für die Fortsetzung besser machen wollen. Außerdem gibt es erste Analysen zum Erfolgspotenzial der Xbox One Scorpio. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 10. April!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.