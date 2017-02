Overwatch Story-DLC, Death Stranding, Uncharted 4: Video-News am 6. Februar

06.02.2017 um 15:30 Uhr Blizzard arbeitet möglicherweise an einem Story-DLC zu Overwatch. Wie Autor Michael Chu mitteilt, sollen die Story-Inhalte schon bald verfügbar sein. Hideo Kojima redet indes bereits über einen Nachfolger zu Death Stranding. Zu den DLC-Plänen findet Kojima ebenfalls deutliche Worte. Außerdem in den Video-News: Zwei neue Modi für Uncharted 4, ein umfangreiches Add-On für Stellaris und neue Geschichten in der Welt von Mafia 3. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 6. Februar.

