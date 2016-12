Overwatch, Battlefield 1, Warhammer in VR: Video-News am 22. Dezember

Ein Overwatch-Comic sorgt für Aufsehen. Weil darin die Sexualität eines Overwatch-Charakters dargestellt wird, darf der digitale Comic nicht in Russland veröffentlicht werden. Entwickler Blizzard hat dazu nun Stellung bezogen. Der Weihnachts-Event von Battlefield 1 ist gestartet! Über die Feiertage erwarten euch einige Überraschungen. So verschenken Dice und EA etwa kostenlose Battlepacks. Einen neuen Modus sowie eine spezielle Erkennungsmarke gibt's obendrauf. Wie ihr euch das Dog Tag holt, verraten wir euch im Video. Außerdem in den News: Die Welt von Warhammer Fantasy können Besitzer eines HTC Vive nun hautnah in VR erleben und Nintendo hat die Verkaufszahlen des Mobile-Games Super Mario Run veröffentlicht. Alle Infos erhaltet ihr bei Games TV 24 Daily am 22. Dezember.

