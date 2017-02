Nintendo Switch, World of Tanks, Pillars 2, Lindsay Lohan & GTA - Video-News vom 23. Februar

Games TV 24 Daily, heute mit folgenden Themen: Basierend auf den Vorverkäufen liege das Interesse der Kunden auf dem Niveau der äußert erfolgreichen Wii, was die Switch betrifft, so Nintendo. Der Twitch-Streamer Brian Vigneault, auch bekannt unter dem Pseudonym "Poshybrid", ist kürzlich während eines 24-stündigen World-of-Tanks-Marathons unter bislang unbekannten Umständen im Alter von 35 Jahren gestorben. Pillars of Eternity 2: Deadfire hat inzwischen die Marke von 3 Millionen Crowdfunding-Dollar bei der Plattform Fig überschritten.Microsoft hat die Gold-Spiele für den kommenden Monat bekannt gegeben.

Nachdem ihre Klage gegen Rockstar Games, respektive gegen den Publisher Take-Two im vergangenen Jahr gescheitert ist, wurde Lindsay Lohans Antrag auf Berufung jetzt stattgegeben und das Verfahren an den Obersten Gerichtshof abgegeben. Nachdem der Youtuber Jim Sterling vergangenes Jahr vom Spiele-Entwickler Digital Homicide verklagt wurde, da er schlecht über deren Spiel Slaughtering Grounds berichtet hatte, wurde diese Klage jetzt abgeschmettert. Das und mehr in den Video-News vom 23. Februar!