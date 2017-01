Nintendo Switch, Overwatch Bannwelle, Resident Evil 7: Video-News am 16. Januar

Zum Start der Switch verzichtet Nintendo auf Spiele-Bundles. Das bedeutet, dass der Konsole zum Release kein Spiel beiliegen wird. Diese Entscheidung hat laut Nintendo of America einen ganz simplen Grund. Zudem gibt es frische Infos zu den Ladezeiten des Akkus der Nintendo Switch. Der Launch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird indes wohl rund die Hälfte des internen Speichers der Konsole in Beschlag nehmen. Außerdem in den News: Eine massive Bannwelle bei Overwatch, ein Season Pass für Resident Evil 7 und das Aus für Titanfall Frontline. Alle Infos erfahrt ihr bei Games Tv 24 Daily am 16. Januar.

