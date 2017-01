Nintendo Switch, For Honor, Final Fantasy 7 Remake: Video-News am 11. Januar

Zur Nintendo Switch wurde im Netz ist eine vermeintliche Release-Liste mit allen Titeln 2017 veröffentlicht. Überraschen wurde dabei auch der Release-Termin von Assassin's Creed Egypt vorweggenommen. Square Enix hat sich zum Entwicklungsstand von Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 7 geäußert. Ein Release noch in diesem Jahr ist für beide Titel demnach ziemlich unwahrscheinlich. Außerdem in den News: Weitere Gründe zur Einstellung von Scalebound, der Beta-Start von For Honor und Neuigkeiten zur Box-Version von Mass Effect Andormeda. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 11. Januar!

