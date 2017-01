Nintendo Switch, Battlefield 1, For Honor: Video-News am 23. Januar

Die Nintendo Switch soll sich besser verkaufen als Microsofts Xbox One. Das zumindest behaupten nun Marktanalysten. Kritisiert wird jedoch auch das eher schwache Launch-Lineup der neuen Konsole. Der "Back to Basics" -Modus wird fester Bestandteil von Battlefield 1. Die Conquest-Variante setzt auf Hardcore-Realismus und sollte eigentlich nur temporär Einzug ins Spiel halten. Außerdem in den Video-News: Die PC-Systemvoraussetzungen von For Honor fallen überraschend niedrig aus und The Legend of Zelda Breath of the Wild soll über mehrere alternative Enden verfügen. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 23. Januar!

