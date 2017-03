Mass Effect: Andromeda, Playstation Now, Nintendo Switch: Video-News am 14. März

14.03.2017 um 15:30 Uhr Der Ingame-Shop von Mass Effect Andromeda könnte richtig teuer werden! Ein britischer Händler gab nun die Preise für die "Andromeda Points" bekannt. Mit den Punkten lassen sich im fertigen Spiel Lootboxen mit neuen Waffen und Ausrüstung für den Mehrspieler-Modus erwerben. Der Streaming-Dienst Playstation Now soll indes schon bald PS4-Games wie Uncharted 4 auf dem PC spielbar machen. Bisher unterstützt der Service nur PS3- und PS-Vita-Spiele. Außerdem in den Video-News: Einem Hacker gelingt der erste Jailbreak für Nintendo Switch und der Retro-Shooter Strafe erscheint aus einem kuriosen Grund später als erwartet. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 14. März!

