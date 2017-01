Mass Effect Andromeda, Call of Duty, Diablo 3: Video-News am 5. Januar

Endlich Klarheit bei Mass Effect Andromeda! Bioware hat nun den finalen Release-Termin für das Sci-Fi-Rollenspiel bekanntgegeben. Zudem gab es im Rahmen der CES 2017 einen neuen Trailer. Zu sehen gibt es verdammt hübsches Gameplay aus PC-Version. Auf Reddit stimmen User aktuell über die schlechteste Auskopplung der Call-of-Duty-Reihe ab. Auf dem ersten Platz der "Shitlist" steht trotz aller Shitstorms nicht der aktuelle Teil Infinite Warfare. Activision ließ außerdem überraschend einige Titel aus dem Steam-Store entfernen. Hinter dem Verschwinden der Spiele könnten Lizenzprobleme stecken. Viel freudiger gestaltet sich der Januar dagegen für alle Diablo-3-Fans. Mit dem aktuellen Update bringt Blizzard einen Retro-Dungeon sowie 4k-Support ins Spiel. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 5. Januar!

