Life is Strange 2, E3 2017, Xbox-360-Spiele auf PC: Video-News am 9. Februar

09.02.2017 um 15:30 Uhr Dontnod arbeitet offenbar an Life is Strange 2! Unser Kollege Peter "No Shit, Sherlock" Bathge entdeckte entsprechende Hinweise bei einem Studiobesuch in Paris. Demnach arbeite rund die Hälfte der Angestellten an einer Fortsetzung zum Überraschungshit Life is Strange. Auch Project Cars bekommt eine Fortsetzung. Für den zweiten Teil der Motorsport-Simulation haben die Entwickler Großes vor. Außerdem in den Video-News: Demnächst könnten Xbox-360-Spiele auch auf Windows-10-PCs laufen und die E3 öffnet ihre Tore 2017 auch für Privatbesucher. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 9. Februar!

