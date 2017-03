God of War 2017, Horizon: Zero Dawn, Blizzard gegen Cheater: Video-News am 17. März

God of War 2017, Horizon: Zero Dawn, Blizzard gegen Cheater:

17.03.2017 um 15:30 Uhr Das neue God of War erscheint offenbar schon in Kürze. Eine gerade gestartete Marketingkampagne deutet den baldigen Release des PS4-Exklusivtitels an. Publisher Sony hat indes die Verkaufszahlen von Horizon: Zero Dawn veröffentlicht. Entwickler Guerilla Games deutet im selben Zug sogar eine Fortsetzung von Aloys Abenteuern an. Außerdem in Video-News: Blizzard geht im Kampf gegen Cheater gegen eine deutsche Firma vor und Outlast 2 wandert auf den Index - zumindest in Australien. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 17. Februar!

