Gamesworld Daily News – die komplett neuen Video-News powered by PC Games, PCGH, Games TV 24, buffed & Co.

Gamesworld Daily News heißen die täglich neuen Video-News aus dem Gamesworld-Netzwerk, dem unter anderem PC Games, PC Games Hardware, buffed und Games TV 24 Daily angehören. Im neuen Look und mit neuer inhaltlicher Struktur präsentieren euch unsere Moderatoren Oliver Nitzsche, Simon Fistrich und Dominik Pache einen tagesaktuellen Überblick mit den wichtigsten Spiele-News.

Dabei bleiben wir unserem Motto aus über 500 Folgen Games TV 24 Daily treu: Bei uns werden die News nicht nur langweilig vorgelesen - das gibt es anderswo schon zuhauf! Wir kommentieren und ordnen ein, wenn es sich anbietet, fragen unsere Zuschauer um ihre Meinung und binden sie in künftigen Ausgaben aktiv in die Show ein. Trotzdem verschwenden wir nicht eure kostbare Zeit und halten uns kurz und knapp, sodass ihr in maximal einer Viertelstunde über alles bestens informiert seid. Außerdem bekommt ihr einen Überblick über unser tägliches Video-Programm.

Alle unsere Videos und auch das Newsformat findet ihr weiterhin am schnellsten und frühesten mobil in unserer App Games TV 24 (Download), die ihr kostenlos herunterladen und nutzen könnt! Außerdem gibt's die Videos auf unseren Webseiten, unter anderem auf pcgames.de, pcgameshardware.de und buffed.de. Und auch auf dem Facebook-Kanal zu Games TV 24 werdet ihr fündig! Und zu guter Letzt solltet ihr unseren YouTube-Kanal zu Gamesworld dringend abonnieren: Dort findet ihr die täglichen Video-News sowie Specials direkt vom Gamesworld-Video-Team.

Künftig könnt ihr euch über viele weitere neue Formate freuen - auch jede Menge Live-Content ist in Vorbereitung! Wie gefallen euch unsere Video-News?

Das Gamesworld-Videoteam freut sich auf euer Feedback!