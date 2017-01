GTA 5 Mod, GTA 5 Online, Mario-Kart-Troll, Star Citizen-Cheater - Video-News vom 3. Januar

03.01.2017 um 13:08 Uhr Modder arbeiten an einer Umsetzung der Stadt Liberty City aus GTA IV für die PC-Version von GTA 5. In GTA 5 gibt es ein paar neue Updates für den Online-Modus. Reddit-User trollt das Internet mit Mario Kart 8 für Nintendo Switch. Überall wo es Videospiele gibt, gibt es auch Cheater. So auch in der Alpha 2.6 von Star Citizen. Das und mehr in den Video-News Games TV 24 Daily vom 3. Januar 2017.

