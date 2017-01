For Honor, Rainbow Six: Siege, The Division: Video-News am 20. Januar

Ubisoft hat die Beta-Inhalte von For Honor veröffentlicht. Wie ihr an einen Key für die Closed-Beta kommt, erfahrt ihr im Video. Auch bei Rainbow Six Siege gibt es Neuigkeiten: Der erste DLC der zweiten Season hört auf den Namen Operation Velvet Shell und bringt zwei neue Operators ins Spiel. Wir haben zudem einen Hinweis entdeckt, um welche Spezialeinheit sich das Add-On diesmal drehen könnte. Außerdem in den News: Ubisoft vergrößert die Dark Zone von The Division, Resident Evil 7 wird Play-Anywhere-Titel und die PS4 unterstützt nun Internet-Videos für PSVR. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News am 20. Januar!

